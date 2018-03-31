روسيا توجّه 14 سؤالًا لبريطانيا حول قضية “سكريبال”

وجّهت وزارة الخارجية الروسية، السبت، 14 سؤالًا إلى بريطانيا بخصوص قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، وابنته، وطلبت منها الإجابة عنها.

وأوضحت وكالة “سبوتنيك” الروسية المحلية أن الأسئلة تتركز حول عددٍ من النقاطـ، من أبرزها:”لماذا تم منع القنصل الروسي من لقاء سكريبال؟، وبأي حق تسمح المملكة المتحدة لفرنسا بالمشاركة في التحقيقات؟”.

وسألت روسيا أيضًا عن”مضادات السُّم التي أعطتها بريطانيا لسكريبال، ومن أين حصلت عليها في مكان الحادث؟”.

كما طالبت الوزارة الروسية لندن بتقديم معلومات عن “كيفية استنتاج بريطانيا أن المادة المستخدمة بتسميم سكريبال أصلها روسي”.

ولم تذكر الوكالة الروسية بقية الأسئلة.

وفي الرابع من آذار/ مارس، اتَّهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال (66 عامًا)، وابنته “يوليا” (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام “غاز الأعصاب”، وهو ما نفته موسكو، وقالت إنها تطالب بتحقيق مستقلٍ وشفافٍ في الحادثة.

وثارت إثر ذلك أزمة دبلوماسية بين البلدين، أعقبها تبادل لطرد الدبلوماسيين.