النظام السوري يعلن أن جنوب الغوطة الشرقية بات “خاليًا” من الفصائل المعارضة‎

خرجت، اليوم السبت، الدفعة الأخيرة من المقاتلين والمدنيين من جنوب الغوطة الشرقية بموجب اتفاق إجلاء مع روسيا، ليعلن الإعلام الرسمي السوري أن المنطقة باتت “خالية” من الفصائل المعارضة.

وقالت وكالة “سانا” الحكومية: إنه “تم إخراج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات جوبر وزملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية إلى إدلب”، لتعلن إثر ذلك هذه البلدات “خالية من المسلحين”، فيما لا يزال مصير دوما، الجيب الأخير تحت سيطرة الفصائل المعارضة، معلقًا بانتظار نتائج المفاوضات مع روسيا.

وأعلنت قيادة الجيش السوري إثر انتهاء عمليات الاجلاء من جنوب الغوطة الشرقية، مواصلتها القتال لاستعادة مدينة دوما، الجيب الأخير تحت سيطرة الفصائل المعارضة، والتي ما زال مصيرها معلقاً بانتظار نتائج مفاوضات مع روسيا.

وأوردت قيادة الجيش في بيان بثه الاعلام الرسمي “أنجزت تشكيلات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عمليتها العسكرية واستعادت السيطرة على جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية.. في الوقت الذي تواصل فيه وحدات أخرى أعمالها القتالية في محيط مدينة دوما لتخليصها من الإرهاب”.