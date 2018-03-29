روسيا: نحو 5300 مقاتل غادروا عربين السورية إلى إدلب

نقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الخميس، إن نحو 5300 مقاتل وعائلاتهم غادروا الغوطة الشرقية في سوريا، أمس الأربعاء.

وقال مركز المصالحة، الذي تديره الوزارة في سوريا، إن المقاتلين غادروا مدينة عربين وتوجهوا إلى إدلب شمال البلاد.

وحزم عشرات المقاتلين والمدنيين، صباح الأحد الماضي، أمتعتهم في مدينة عربين، بانتظار وصول الحافلات التي ستقلهم إلى محافظة إدلب (شمال غرب)، آخر معاقل المعارضة، إثر اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسيا حليفة دمشق.

وكان نحو ألف مقاتل ينتمون إلى تنظيم فيلق الرحمن غادروا السبت مدينة عربين مع عائلاتهم.

ووافقت الفصائل المقاتلة، بعد أن تعرضت لوابل من القصف ولحصار خانق دام سنوات، الواحدة تلو الأخرى على إخلاء مواقعها في الغوطة والانسحاب باتجاه إدلب.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ الـ18 من شباط/فبراير لحملة عسكرية عنيفة، تمكنت خلالها القوات الحكومية من تضييق الخناق تدريجيًا على الفصائل المعارضة وتقسيم مناطق سيطرتها إلى ثلاثة جيوب منفصلة. وباتت تسيطر حاليًا على أكثر من90 % من مساحة الغوطة الشرقية.