إسرائيل تنشر 100 قناص على حدودها مع غزة للتصدي لمظاهرة فلسطينية حاشدة

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت في مقابلة نُشرت اليوم الأربعاء، إن الجيش نشر ما يزيد عن 100 قناص على الحدود مع غزة قبيل مظاهرة فلسطينية حاشدة مزمعة قرب الحدود.

ويأمل منظمو المظاهرة في أن يستجيب الآلاف في غزة إلى دعوتهم للاحتشاد، بدءًا من يوم الجمعة المقبل، بمناطق للتخييم في 5 مواقع على امتداد المنطقة الحدودية الحساسة في احتجاج يمتد لمدة 6 أسابيع للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ويفرض الجيش الإسرائيلي منطقة “عازلة” مع الفلسطينيين على أرض متاخمة لسياج الحدود الإسرائيلية معللًا ذلك بمخاوف أمنية.

وقال إيزنكوت، لصحيفة “يديعوت أحرونوت” اليومية، إن الجيش لن يسمح “باختراق حاشد” أو يتسامح مع الإضرار بالحاجز خلال المظاهرات.

وأضاف: “لقد نشرنا ما يزيد عن 100 قناص جرى استدعاؤهم من جميع وحدات الجيش، لا سيما من القوات الخاصة”. وأضاف “إذا تعرضت الأرواح للخطر فهناك إذن بإطلاق النار”.

ويواجه الجنود الإسرائيليون احتجاجات فلسطينية عنيفة متكررة بمحاذاة الحدود مع غزة، ويستخدمون الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين الذين يقول الجيش إنهم يقذفون الحجارة والقنابل الحارقة عليهم.

ويقول المنظمون، إن الاحتجاج تدعمه عدة فصائل فلسطينية، بما في ذلك حركة حماس التي تهمين على قطاع غزة والتي تعهدت بتدمير إسرائيل.

تفاقم التوتر

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي في تصريحات لراديو إسرائيل، إن “حماس” تجنبت الصراع المباشر مع إسرائيل منذ نهاية حرب غزة في عام 2014.

لكنه أضاف أن الضغط الذي تشعر به حماس حاليًا جراء تدمير إسرائيل لجزء من شبكتها للأنفاق التي تستخدم لشن هجمات قرب الحدود بجانب الظروف الاقتصادية القاسية يشكلان “وصفة مثالية لتنامي التوتر”.

وترتبط بداية الاحتجاج على نحو رمزي بما يطلق عليه الفلسطينيون “يوم الأرض“، وهو ذكرى المواطنين العرب الستة في إسرائيل الذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرات في 1976 احتجاجًا على مصادرة الأراضي.

وتبدأ عطلة عيد الفصح اليهودي التي تمتد أسبوعًا أيضًا يوم الجمعة، وتشدد إسرائيل الإجراءات الأمنية تزامنًا مع هذه العطلة.

ومن المقرر أن ينتهي الاحتجاج في 15 مايو/ أيار، اليوم الذي يطلق عليه الفلسطينيون يوم “النكبة”، والذي يمثل ذكرى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين في الصراع الذي واكب قيام إسرائيل في عام 1948.