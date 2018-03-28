داخلية غزة تعلن قرب إعلان نتائج التحقيق في استهداف موكب الحمدالله

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن اقتراب الكشف عن المتورطين في حادثة استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

ونشر الجهاز الأمني مقطعًا مصورًا تبدو فيه لقطات من منطقة استهداف الموكب، بالإضافة لصورة المتهم بالتنفيذ أنس أبو خوصة، الذي قتل في اشتباكات أثناء محاولة اعتقاله، ويظهر الفيديو أيضًا لقطات من منطقة الاشتباك، وعلقت على الفيديو بعبارة “إن للحديث بقية”.

وكانت حركة حماس أعلنت قبل أيام عن تورط العديد من الشخصيات في محاولة استهداف الموكب والتفجير الذي وقع، فيما تسبب هذا الحدث بتجميد المصالحة الفلسطينية بعد اتهام أبو مازن حركة حماس بتنفيذها محاولة اغتيال الحمدالله.

فيما تستمر الجهود المصرية المبذولة لرأب الصدع وتضييق الهوة بين طرفي الانقسام الفلسطيني، وينتظر الشعب الفلسطيني نتائج التحقيقات التي قالت حركة حماس إنها “دامغة” ومثبتة بالصوت والصورة.

يشار إلى أن موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج تعرض لاستهداف بعبوات ناسفة قبل أيام، أثناء دخوله قطاع غزة عبر معبر “إيرز” بيت حانون.