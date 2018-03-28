آثار “أقدام حيوانات” تستنفر الجيش الإسرائيلي لمدة 3 ساعات

أفادت القناة العبرية السابعة اليوم الأربعاء، بأنه بعد اشتباه وجود عملية تسلل لفلسطينيين في مستوطنة “شيلو”، أعلنت قوات الجيش الإسرائيلي الاستنفار لمدة 3 ساعات الليلة الماضية بحثًا عن متسللين.

وأوضحت القناة العبرية أن “قوات الجيش الإسرائيلي طالبت المستوطنين البقاء في المنازل، بعد اكتشاف آثار أقدام عند سور المستوطنة، ليتبين لاحقًا أنها آثار أقدام حيوانات”.

وتتخوف إسرائيل من تسلل فلسطينيين للداخل الإسرائيلي بهدف تنفيذ عمليات ضد المستوطنين والجنود، خاصة بعد تكرار محاولات للتسلل عبر السياج الأمني في ظل الظروف المتوترة في محيط “إسرائيل”.

ونقلت القناة العبرية “20” عن رئيس الأركان “إيزينكوت” حول التسللات الأخيرة قوله: “لدينا العديد من الإنجازات، لكن في ضوء أحداث الأسبوع الماضي يجب أن ننظر إلى الداخل، وأن نستخلص العبر من الخلل من خلال فهم مهني ومتواضع؛ لضمان المعايير والقواعد العالية لأمن البلاد وسكانها”.

هذا وقال المحلل العسكري الإسرائيلي شمريت مئير: “لا تستطيع حماس مهاجمة إسرائيل جوًا بسبب القبة الحديدية، ولا من الأنفاق بسبب الحاجز تحت الأرض، فهي تلجأ هذه الأيام إلى اقتحام السياج الفاصل”.