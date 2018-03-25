4 وزراء خارجية يبحثون عملية السلام مع عباس في رام الله

يجري 4 وزراء خارجية عربًا وأجانب، زيارات منفصلة لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، الأسبوع الجاري، من أجل لقاء الرئيس محمود عباس، وبحث الخطوات المتعلقة بعملية السلام.

وقال وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات ” يوم غد – الإثنين – سيصل وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، وبعد غد – الثلاثاء – وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، يليه – الأربعاء – زيارة لوزير خارجية البحرين خالد بن خليفة”.

وأشار إلى أن الوزارة تجري ترتيبات لزيارة مرتقبة نهاية الأسبوع الجاري، لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لم يحدد موعدها بعد.

وتأتي هذه الزيارات في ظل المساعي الفلسطينية، لإيجاد “رعاية دولية لعملية التسوية السياسية مع إسرائيل، تكسر التفرد الأمريكي”، بحسب جرادات.

وأضاف:” هذه الزيارات تأتي أيضًا لبحث امكانية اعتراف دول جديدة بدولة فلسطين سيما بعد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

واعترفت أكثر من ١٣٠ دولة بدولة فلسطين، بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام ٢٠١٢، ليس بينها دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، كفرنسا وألمانيا.