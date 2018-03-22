بن دغر: تدخل إيران في اليمن ودعمها للحوثيين “أساس المشكلة”

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، اليوم الخميس، إن “تدخل إيران في اليمن واستمرار دعمها للحوثيين هو أساس وجذر المشكلة في البلاد “.

وأضاف بن دغر خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، أن “استمرار إيران في دعمها للحوثيين عسكريًا وماديًا ومعنويًا، يفرض على المجتمع الدولي التعامل الجاد مع ذلك التدخل السافر”.

ولفت إلى أن “السلام والاستقرار في اليمن ليس مصلحة محلية فحسب، بل ضرورة عربية ودولية”.

وأوضح أن “السلام الحقيقي والعادل يبدأ من إزالة الانقلاب، وكف يد إيران عن التدخل في شؤون اليمن والمنطقة العربية”.

وأضاف أن “ما يجري في اليمن ليس محل خلاف على المستوى الأممي والدولي؛ فهناك انقلاب مسلح من قبل ميليشيا مدعومة إيرانيًا، والحل هو في التراجع عنه، واستعادة مؤسسات الدولة، وبذلك تنتهي الأزمة والحرب”.

من جانبه، جدد السفير البريطاني دعم بلاده للشرعية اليمنية، وجهود الحكومة في تطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة.

كما جدد، وفق الوكالة اليمنية، “موقف بلاده الداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن، وعدم السماح بالتدخلات الإيرانية في الشأن اليمني”.