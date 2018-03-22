اليمن.. مقتل 8 حوثيين في غارة للتحالف بمحافظة حجة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، مقتل 8 مسلحين من ميليشيات الحوثي، في غارة للتحالف العربي بمديرية ميدي في محافظة حجة (شمال غرب)، المحاذية للسعودية.

ونقلًا عن مصدر عسكري، قال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة (تابعة للجيش وتقاتل قواتها في ميدي) إن: “غارة جوية نفذتها مقاتلة للتحالف العربي استهدفت تجمعًا لمسلحي الحوثي جنوب شرقي مديرية ميدي”.

وأضاف المركز، في بيان على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن الغارة استهدفت أحد الخنادق المتقدمة التي يتحصن فيها مسلحو الحوثي، وقتلت 8 مسلحين وأصابت آخرين (لم يحدد عددهم).

ومنذ أكثر من عامين ونصف تشهد مدينتا حرض وميدي، المحاذيتان للسعودية، مواجهات بين الجيش اليمني ومسلحي الحوثي المدعومين من إيران.

وأعلنت القوات الحكومية، نهاية أغسطس/ آب 2017، سيطرتها بشكل كامل على الأحياء الشرقية لمدينة ميدي، بعد أن سيطرت على ميناء ميدي على البحر الأحمر، في يناير/ كانون الثاني 2016.