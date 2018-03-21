مصر.. المؤبد وأحكام مشددة بحق 24 إخوانيًا في قضية “اللجان النوعية”

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، أحكامًا متفاوتة بحق 24 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، متهمين بارتكاب أعمال عنف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية”.

واللجان النوعية، وفق تحريات الأمن العام، هو تنظيم سري داخل جماعة الإخوان المسلمين ينفذ أعمال عنف وعمليات إرهابية بحق قوات الشرطة والجيش والمنشآت العامة ويتخذون من الأماكن الريفية مكانًا لاختبائهم.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، 9 عناصر من جماعة الإخوان بالسجن المؤبد، و13 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 سنوات لمتهمين اثنين آخرين ” قاصرين ” في قضية “اللجان النوعية المتقدمة”، عقب اتهامهم بالتحريض على العنف والإنضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للعناصر بـ”تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون”.

وأشارت التحقيقات إلى أن تلك العناصر متهمة بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وينظر القضاء المصري منذ عام 2013، بقضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف.