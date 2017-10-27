حفيد مؤسس “الإخوان المسلمين” يواجه تهمة اغتصاب جديدة

المصدر: ا ف ب

تم تقديم شكوى بتهمة الاغتصاب يوم الخميس في باريس ضد الإسلامي السويسري طارق رمضان بعد ثلاثة أيام من فتح تحقيق في اتهامات مشابهة، كما أفاد محامي صاحبة الشكوى يوم الجمعة.

وقال محامي المدعية ضد طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين اريك موران “إن شكوى قُدّمت إلى مكتب النائب العام في باريس مساء الخميس مصحوبة بتفاصيل شرحتها موكلتي”.

وأضاف “أنها تنتظر بهدوء الرد على المحققين ولن تتحدث بعد الآن”.

وأشار موران إلى أنه تلقى شهادات أخرى من نساء يفكرن في تقديم شكوى ضد المفكر بتهمة التحرش أو الاعتداء الجنسي.

وكانت السلفية سابقا هندا عياري التي أصبحت ناشطة نسائية وعلمانية تقدمت في 20 الشهر الحالي بشكوى ضد رمضان بعد أن نشرت اتهاماتها له على فيسبوك، في خضم نقاش حول التحرش الجنسي في المجتمع.

وقال محاميها “إن الشرطة استمعت اليها طوال ست ساعات يوم الثلاثاء في روان نورماندي بعد تقديم شكوى في باريس بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتهديدات بالعنف والقتل”.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” إن المشتكية الجديدة “امرأة تبلغ من العمر 42 عاما، اعتنقت الإسلام وتعاني من إعاقة في الساقين” مؤكدة “مشاهد عنف جنسي متوحش” في فندق كبير “في جنوب فرنسا خريف 2009 “.

وفي أعقاب الشكوى الأولى، نفى رمضان، من خلال محاميه ياسين بوزرو، “رسميا هذه الادعاءات” وقدم بدوره شكوى ضد “افتراءات” عياري.

ويبلغ رمضان، حفيد مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا، من العمر 55 عاما، وهو أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أكسفورد.