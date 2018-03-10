محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 أشخاص في قضية “خلية إمبابة”

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا بإعدام 10 أشخاص والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعات محظورة واستهداف المسيحيين وموظفي الدولة.

وبحسب مصدر قضائي، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، اليوم السبت، بإعدام 10 متهمين والسجن المؤبد لـ5 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة” بعد إحالتهم إلى المفتي في الجلسة السابقة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة أيضًا في القضية بانقضاء الدعوة الجنائية ضد أحد المتهمين؛ بسبب وفاته.

وجاءت الأحكام الصادرة ضد المتهمين بعد القبض عليهم على خلفية أحداث عنف بين العامين 2013 و2015، في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم (629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 )، تأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، بالإضافة إلى استهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وكذلك الاعتداء على القوات المسلحة وحيازة الأسلحة النارية، وتعريض المجتمع للخطر.