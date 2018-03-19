تونس تعلن اختطاف اثنين من رعاياها في الكاميرون

أعلنت الخارجية التونسية، اليوم الإثنين، اختطاف اثنين من رعاياها من قبل مجموعة مسلحة، جنوب غربي الكاميرون.

وقالت الوزارة، إن “تونسيين اثنين يعملان في أحد مشاريع مد الطرقات، تنفذه شركة أشغال عامة تونسية، تعرضا للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة جنوب غربي الكامرون”.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية حول حيثيات الحادثة، لكنها أشارت أنها شكلت “خلية أزمة لمتابعة تطورات” عملية الاختطاف.

ولفتت إلى أنه “يجري التواصل والتنسيق مع السلطات الكاميرونية للإفراج عن التونسيين المختطفين في أقرب وقت”.

وحتى الساعة 13.46 بتوقيت غرينتش، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطاف التونسييْن.

ومع أن حادثة الاختطاف جرت جنوب غربي الكاميرون، إلا أن مراقبين لا يستبعدون وقوعها في إطار توسع أزمة الناطقين بالإنجليزية شمال غربي البلاد، عبر خروج نشاط بعض المجموعات المسلحة عن مجال تحركها التقليدي، مستفيدة من الفوضى السائدة.

ووفق تقارير إعلامية، تواجه الأقلية الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون ما يعتبره المنتمون إليها ” تمييزًا” و “تهميشًا” بحقهم في بلد يعتمد الفرنسية لغة رسمية له.

وأفضت حالة الاحتقان إلى اندلاع احتجاجات واسعة في المنطقة الشمالية الغربية للكاميرون، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغت حد مطالبة ولايتين بالاستقلال والحكم الذاتي عن العاصمة المركزية ياوندي.