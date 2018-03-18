أردوغان يعلق على دخول قواته لمدينة عفرين السورية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، سيطرة القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية اعتبارًا من الساعة 8:30 بتوقيت تركيا (05:30 ت.غ).

وجاء إعلان الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في احتفالات إحياء ذكرى شهداء معارك “جناق قلعة” بولاية “جناق قلعة”، غرب البلاد.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: “رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدل أعلام الإرهاب، في عفرين الآن ترفرف الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر”.

وأضاف: “مثلما خاضت الأمة التركية نضالًا بعزيمة وإيمان بالأمس في جناق قلعة (إبان الحرب العالمية الأولى) فإننا اليوم أيضًا نناضل بنفس الشكل داخل حدودنا وخارجها”.

وتابع : “صعقنا الذين ظنّوا بأنهم نجحوا في تأسيس حزام إرهابي على طول حدودنا، مثلما هزمنا الذين أتوا من أنحاء العالم كافة بعتادهم وأسلحتهم في معارك جناق قلعة”.

وأشار أردوغان أنّ بلاده ستقدم على خطوات من شأنها تأهيل المنطقة وإحيائها مجددًا، عبر إعادة إنشاء البنيتين التحتية والفوقية، وستتيح للأهالي فرصة العودة إلى ديارهم، وذلك بالتوازي مع تطهير عفرين من آثار الإرهابيين.

وأكّد أنّ قوات غصن الزيتون لم تقدم على أي خطوة من شأنها إلحاق الأذى بالمدنيين، وقال “لأننا لم نتجه إلى هناك للاحتلال، وإنما للقضاء على المجموعات الإرهابية”.

واستطرد: “لقد أظهرت أمتنا للعالم بأسره متانة إيمانها في قلبها وشجاعتها في الـ15 من تموز/يوليو (التصدي للمحاولة الانقلابية عام 2016) وعندما رأوا أنه لايمكن زعزعتنا من الداخل حاولوا حصار بلادنا من خارج حدودنا”.

وكان متحدث باسم الجيش السوري الحر المعارض ،المدعوم من تركيا، ذكر في وقت سابق اليوم، أن قوات المعارضة دخلت عفرين قبل فجر اليوم، وأن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية انسحبوا.