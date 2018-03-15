تركيا: عملية “غصن الزيتون” تسيطر على 70% من عفرين السورية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الخميس، إنّ من وصفهم بـ”الإرهابيين” أرادوا تحويل منطقة عفرين السورية، إلى جبل قنديل ثانٍ (معقل قوات حزب العمال المناوئ لأنقرة في شمال العراق)، “لكن عملية غصن الزيتون حالت دون ذلك”.

وأوضح قالن، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أنّ “قوات غصن الزيتون استطاعت حتى اليوم بسط الأمن على 70 % من مساحة منطقة عفرين”.

وتابع: “ضاق الخناق على الإرهابيين في عفرين (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية)، ونتوقع تطهير مركز المدنية من الإرهابيين بشكل كامل خلال فترة قصيرة جدًا”.

وفيما يتعلق بإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير خارجيته ريكس تيلرسون من منصبه، ومدى تأثير هذه الخطوة على علاقات البلدين، قال قالن: “التخلّي عن الإطار الذي اتفقنا عليه (المباحثات التركية الأمريكية) بسبب تعيين بومبيو بدلًا من تيلرسون، أمر غير وارد”.

وأمس الأول الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، إقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون، وتعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، خلفًا له.