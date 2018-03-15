البنتاغون يتهم روسيا بأنها “شريكة في فظائع” قوات الأسد

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن “روسيا شريكة في فظائع الرئيس السوري بشار الأسد؛ لقرارها عمدًا انتهاك شروط وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.”

وباتت القوات الحكومية تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من مساحة الغوطة الشرقية مدعومة بضربات جوية قتلت العشرات، الأربعاء، في انتهاك لدعوة للأمم المتحدة إلى وقف العنف.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، للصحافيين: “إن الروس اختاروا عمدًا عدم كبح جماح نظام الأسد. وبالتالي فإن المجزرة في الغوطة الشرقية مستمرة.. روسيا متورطة أخلاقيًا ومسؤولة عن فظائع الأسد”.

وأضافت: “نحض روسيا على إجبار نظام الأسد على وقف قتل السوريين الأبرياء والسماح بوصول المساعدات الضرورية إلى أهالي الغوطة الشرقية وغيرهم في أماكن نائية. إننا ندعم جهود دبلوماسيينا في التوصل لحل للنزاع ضمن عملية جنيف المدعومة من الأمم المتحدة”.

وتبنت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع قرارًا، الشهر الماضي، يطالب بوقف لإطلاق النار لمدة شهر، لكن لم يتم الالتزام بالقرار.

وبدأ الجيش السوري المدعوم من روسيا وفصائل متحالفة معه، حملة قصف شرسة في 18 شباط/فبراير على الغوطة الشرقية، آخر معاقل فصائل المعارضة قرب دمشق، تلاها هجوم بري بعد أسبوع.

ويوم الخميس، أعلنت روسيا التي أيدت القرار، أنها ستواصل دعم دمشق في عمليتها العسكرية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: “سنواصل مكافحة المتشددين، وسنهزمهم، سنساعد في إلحاق الهزيمة بهم في الغوطة الشرقية، حيث يشن الجيش السوري حاليًا عمليات بدعمنا”.

وتابعت وايت أنه كما قال وزير الدفاع، جيم ماتيس، فإن “روسيا إما غير مؤهلة أو أنها تقوم بأعمال غير شرعية، أو الاثنين معًا. روسيا تدعم نظام الأسد، ولا تستهدف المتشددين المرتبطين بالقاعدة في سوريا. يمكن لروسيا الحد من سقوط مدنيين في سوريا”.