بعد انسحاب مقاتلي “فيلق الرحمن”.. الجيش السوري يدخل حمورية بالغوطة الشرقية

المصدر: ا ف ب

سيطرت قوات النظام السوري، اليوم الخميس، على “حمورية”، أبرز البلدات الواقعة في جنوب الغوطة الشرقية، بعد انسحاب مقاتلي “فيلق الرحمن” ثاني أبرز فصائل المنطقة منها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه السيطرة غداة دخول قوات النظام إلى البلدة الأربعاء بعد أيام من القصف العنيف.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد أن عدد السوريين الذين غادروا مناطق خاضعة للمعارضة داخل الغوطة الشرقية، إلى مناطق الحكومة قد بلغ 12500 على الأقل.

وأوضح أن “المدنيين يتدفقون خارجين من كفر بطنا وحمورية وجسرين وسقبا”.