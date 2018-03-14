روسيا: أكثر من 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية عبر ممر إنساني

قال ممثل مركز مراقبة وقف إطلاق النار الروسي في سوريا، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 300 شخص غادروا منطقة الغوطة الشرقية منذ فتح ممر إنساني هناك.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الميجر جنرال فلاديمير زولوتوخين قوله “منذ بدأ الممر الإنساني في العمل بمنطقة الغوطة الشرقية غادر أكثر من 300 شخص، وأغلب هؤلاء الناس غادروا في الأيام القليلة الماضية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، خروج قرابة 148 مدنيًا من الغوطة الشرقية بريف دمشق أثناء الهدنة الإنسانية.

وذكر اللواء الروسي يورى يفتوشينكو رئيس مركز “حميميم” للمصالحة في سوريا أن 148 مواطنًا سوريا بينهم 79 طفلًا، تمكنوا من مغاردة الغوطة الشرقية، ويتواجدون الآن فى مركز إيواء مؤقت حيث يتم تقديم المساعدات المطلوبة لهم.