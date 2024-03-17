إسرائيل تقصف مجمعا عسكريا لميليشيا حزب الله في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مجمعاً عسكرياً تابعاً لميليشيا حزب الله في منطقة الخيام، ليلة أمس السبت وقال إن ذلك يأتي "ردا على عمليات إطلاق النار باتجاه مدينة عكا".
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائرات إسرائيلية قصفت أيضا موقع مراقبة لميليشيا حزب الله في منطقة كفركلا، وفي نفس الوقت شنت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا "لإزالة تهديد في منطقة الميسات".
وتابع بيان الجيش الإسرائيلي، أن الليلة الماضية شهدت أيضا عدداً من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مناطق الغجر وهار دوف، وأن الجيش الإسرائيلي رد على مصادر النيران، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، بحسب البيان.
وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أشارت إلى أن إسرائيل أغارت فجراً على منزل خالٍ من السكان في بلدة طيرحرفا قرب صور، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وسبب أضرارا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
كما أغار على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.
وأضافت الوكالة إلى أن إسرائيل أطلقت كذلك نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي مساء الجمعة.