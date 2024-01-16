بلينكن: العرب لن يعيدوا إعمار غزة إذا كانت ستسوى بالأرض مجددا‎

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني "سيُسوى بالأرض" مجددا في بضعة أعوام، داعيا إلى ضرورة التطرق لقضية إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف بلينكن خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي"، في دافوس، "عليكم حل القضية الفلسطينية، تقول الدول العربية انظروا، لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار قطاع غزة إذا كانت ستسوى بالأرض مجددا خلال عام أو خمسة أعوام ثم يُطلب منا إعادة إعماره من جديد".