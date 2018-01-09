المعارضة التونسية تهدد بتوسيع رقعة الاحتجاجات ضد الحكومة

هدد حزب المعارضة الرئيس في تونس، الثلاثاء، بتوسيع نطاق الاحتجاجات “حتى إسقاط قانون المالية”، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة وصفتها الحكومة بأنها “جرائم شغب”.

وقال حمة الهمامي، زعيم الجبهة الشعبية: “اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا؛ ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات، حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم”، على حد تعبيره.

وأضاف الهمامي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس: “ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال”.

وفي وقت سابق من الثلاثاء وصفت الحكومة التونسية ما شهدته البلاد الليلة الماضية بـ”جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة”.

وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه “تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة”، مضيفًا أن “قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجًا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف”.

وعمت احتجاجات عنيفة في عدة مدن شمال وجنوب تونس الليلة الماضية بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، ما أسفر عن مقتل شخص.