صاحب بلاغ بوجود متفجرات في برج بالأردن: تعمدت إثارة الفوضى

أقر متهم بتقديم بلاغ كاذب بوجود متفجرات في أحد أبراج العاصمة الأردنية عمان، بفعلته، قائلًا إنه “تعمد إثارة الفوضى”.

وأوضح مصدر أمني أن “مدعي وجود مواد خطرة متفجرة في مبنى ضريبة الدخل، اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه بارتكابه ذلك متعمدًا؛ من أجل إثارة الفوضى داخل الضريبة”.

وأضاف المصدر الأمني أنه “سيتم إحالة الشخص إلى محكمة أمن الدولة”، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت السلطات الأمنية الأردنية، أخلت -أمس الاثنين- برجًا وسط العاصمة عمان، بعد تلقيها بلاغًا من أحد الأشخاص زعم فيه وجود متفجرات داخل البرج.

وتمكن العاملون في مديرية شرطة وسط عمان، لاحقًا، من تحديد هوية المتصل وجرى اعتقاله.

وبينت التحقيقات أن المتهم موظف سابق في دائرة الضريبة جرى نقله أخيرًا، وهو سبب بلاغه الكاذب.