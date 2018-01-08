الأردن يطيح بخلية خططت لاستهداف منشآت عسكرية ورجال دين

أعلنت دائرة المخابرات العامة في الأردن، عن الإطاحة بخلية مؤيدة لتنظيم داعش خططت لاستهداف مراكز أمنية وتجارية ورجال دين معتدلين.
وقالت الدائرة: “بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة، تم إحباط مخطط إرهابي وتخريبي كبير وبجهد استباقي خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2017″، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأضافت أنه “تم اعتقال 17 عنصرًا خططوا لتنفيذ عمليات بشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني، وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين”، مشيرة إلى أنه “ضُبط بحوزتهم أسلحة ومواد كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي”.
وتابعت أن الخلية “أجرت عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضعت آلية لتنفيذ عمليات، ضد مراكز أمنية وعسكرية، ومراكز تجارية، ومحطات إعلامية، واغتيال رجال دين معتدلين”.
وأشارت إلى أن “عناصر الخلية خططوا لتأمين الدعم المالي لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء، وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوافرة بالأسواق”.
وجرى تحويل عناصر الخلية كافة إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، “والذي وجه لهم تهمَ “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والتدخل للقيام بأعمال إرهابية، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية”.
وسيتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة حال انتهاء المدعي العام من إجراءات التحقيق، بحسب “بترا”.