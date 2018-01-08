الأردن يطيح بخلية خططت لاستهداف منشآت عسكرية ورجال دين

أعلنت دائرة المخابرات العامة في الأردن، عن الإطاحة بخلية مؤيدة لتنظيم داعش خططت لاستهداف مراكز أمنية وتجارية ورجال دين معتدلين.

وقالت الدائرة: “بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة، تم إحباط مخطط إرهابي وتخريبي كبير وبجهد استباقي خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2017″، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضافت أنه “تم اعتقال 17 عنصرًا خططوا لتنفيذ عمليات بشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني، وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين”، مشيرة إلى أنه “ضُبط بحوزتهم أسلحة ومواد كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي”.