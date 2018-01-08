إخلاء برج في الأردن بعد بلاغ بوجود متفجرات (صورة)

أخلت السلطات الأمنية الأردنية، برجًا وسط العاصمة عمان، بعد تلقيها بلاغًا من أحد الأشخاص زعم فيه وجود متفجرات داخل البرج، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني في تصريح صحفي إن “بلاغًا ورد إلى مركز القيادة والسيطرة اليوم الإثنين، بوجود مواد خطيرة داخل مقر الضريبة الموجود ضمن مبنى عمارة البرج بمنطقة جبل عمان”.

وأضاف أن “الأجهزة الأمنية استجابت وتحركت على الفور، في الوقت الذي اتخذت فيه كافة الإجراءات الضرورية واللازمة للتأكد من البلاغ”، بحسب صحيفة “الغد” المحلية.

وأشار إلى أنه “تم التحرك إلى المكان، وعند الوصول قام خبراء المتفجرات بتمشيط المبنى دون العثور على أي مواد خطيرة قابلة للانفجار، ليتبين أن البلاغ وهمي وكاذب”.

وأكد أن “الجهات المختصة في مديرية الأمن العام، باشرت العمل على تحديد هوية ومصدر البلاغ لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه”.