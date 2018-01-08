سلامة يبحث مع السراج تنفيذ خطة العمل الأممية في ليبيا

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، للعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقًا، وتعتبر الأولى لسلامة خلال العام 2018.

وقالت البعثة الأممية، عبر “تويتر”، إن “سلامة التقى عقب وصوله اليوم إلى طرابلس، برئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وناقش معه سير تنفيذ خطة عمل الأمم المتّحدة، والوضع الأمني والإنساني، وعودة نازحي تاورغاء”.

وزار عدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الأحد، مدينة “تاورغاء”؛ للبدء في تهيئتها، تمهيدًا لعودة أهاليها، بعد 7 سنوات من تهجيرهم بالقوة؛ بتهمة موالاة نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وأعلن سلامة في 20 سبتمبر/ أيلول 2017، خارطة لحل الأزمة في ليبيا، ترتكز على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

ووقعت بمنتجع الصخيرات المغربية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وثيقة اتفاق سياسي بين أطراف النزاع السياسي الليبي؛ لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، وتشكيل حكومة وفاق وطني، لكنها لم تحصل حتى اليوم على ثقة البرلمان، رغم الدعم والاعتراف الدولي الواسع الذي تحظى به.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011، تعاني ليبيا من صراع على السلطة بين حكومة الوفاق (المعترف بها دوليًا) في طرابلس (غرب)، والحكومة المؤقتة في البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، المدعومة من قوات خليفة حفتر، شرقي البلاد.