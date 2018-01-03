السراج: ليبيا تسعى إلى إعادة المهاجرين إلى بلدانهم

أكّد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فايز السراج، اليوم الأربعاء، أن ليبيا تسعى إلى إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، مشيرًا إلى أن “الوضع الطبيعي بأن يكونوا في بلدانهم للمساهمة في تنميتها، أو مغادرتها في ظروف طبيعية دون الخوض في مغامرات محفوفة بالمخاطر”.

وقال السراج، إثر لقائه الوزير المفوض، المكلف بشؤون مواطني دولة الكونغو الديمقراطية في الخارج، إيمانويل إيلونغا أنقوي كاصونغو، بطرابلس: “إن ليبيا بلد عبور، ورغم صعوبة الظرف الذي تمر به، أخذت على عاتقها رعاية عشرات الآلاف من المهاجرين”، مؤكّدًا أن “ليبيا لا تستطيع تحمل أعباء هذا الملف الأمني والإنساني والاقتصادي وحدَها، ويجب على دول المصدر والمقصد التعاون بخصوصه”.

وأبدى السراج استعداد الجهات المختصة في ليبيا لتسهيل مهمته، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية ستتولى المساهمة في تذليل الإجراءات الخاصة بعودتهم.

من جانبه، قال الوزير الكونغولي، إن أحد أسباب زيارته هو الالتقاء بـ المهاجرين غير الشرعيين من بلاده، والطلب منهم العودة الطوعية إلى بلدهم.

واتفق الطرفان على أن الوقت حان لتنمية علاقات التعاون، وعودة حجم العلاقات إلى وضعه الطبيعي، وفق ما جاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي اليوم الأربعاء.