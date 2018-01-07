تأجيل جلسة محاكمة عهد التميمي ووالدتها أسبوعًا بطلب من عائلتها 

أجلت محكمة إسرائيلية، الأحد، عقد جلسة محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، ووالدتها ناريمان، لمدة أسبوع؛ بطلب من عائلتها؛ ليتسنى لهيئة الدفاع دراسة التهم الموجهة إليهما.

وقال باسم التميمي والد الطفلة عهد، البالغة من العمر 17 عامًا: “الجمعة الماضية، تسلمت هيئة الدفاع عن عهد وناريمان، الملف الخاص بلائحة التهم الموجهة ضدهما، من النيابة العامة الإسرائيلية”.

وأضاف التميمي: “طلبنا اليوم من محكمة عوفر، تأجيل عقد جلسة كانت مقررة، غدًا الإثنين؛ ليتسنى لهيئة الدفاع دراسة التهم، والرد عليها”.

وأشار إلى أن المحكمة قبلت الطلب، وستعقد الجلسة في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ومددت محكمة عوفر العسكرية، اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، الإثنين الماضي، لمدة 8 أيام؛ بذريعة “استكمال التحقيق معهما”.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد، فجر يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها، في قرية النبي صالح، شمالي رام الله.