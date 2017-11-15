القوات الإسرائيلية تفجر منزل فلسطيني قتل 3 مستوطنين بالضفة الغربية

فجرت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر اليوم الأربعاء، منزل فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين بالرصاص، في مستوطنة هار أدار بالضفة الغربية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال مدحت الجمل، شقيق نمر منفذ عملية قتل الإسرائيليين إن “عملية التفجير تمت بعد صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم الطابق الثالث من المنزل.

وأضاف، بينما كان يقف أمام المنزل الذي تهدمت أجزاء منه جراء عملية التفجير، أن المحكمة أمهلتهم حتى الرابع عشر من الشهر الجاري لإخلاء المنزل من محتوياته.

وتابع قائلا “الساعة الواحدة فاجأنا الجيش بأعداد هائلة جدًا، وأخلوا البيت والبيوت المجاورة، وزرعوا البيت متفجرات وأتلفوا الطبقات الثلاث”.

وأوضح الجمل، أن المنزل المكون من ثلاثة طوابق، كان يسكن فيه ما يقرب من 20 فردًا، وأنه أصبح غير صالح للسكن بعد عملية التفجير. واصفًا تفجير المنزل بأنه “عقاب جماعي” للعائلة.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر، إن قوات الجيش هدمت بالتعاون مع قوات الأمن العام منزل منفذ عملية هار أدار.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)، “منذ عام 1967 وحتى عام 2005 هدمت إسرائيل مئات البيوت في الأراضي الفلسطينية كوسيلة عقابية”.

وأضاف على موقعه على الإنترنت، “في مطلع 2005 تبنى وزير الدفاع (الإسرائيلي) توصية لجنة عسكرية تداولت الموضوع وأمر بالتوقف عن هدم البيوت كوسيلة عقابية“.

وأوضح المركز، أن إسرائيل عادت إلى تنفيذ هذه السياسة في عام 2014 بعد مقتل ثلاثة مستوطنين على يد فلسطينيين من منطقة الخليل.