مسيرة في فرنسا للمطالبة بالإفراج عن عهد التميمي (فيديو)

نظم عدد من الناشطين مساء الخميس مسيرة في قلب العاصمة الفرنسية باريس، للمطالبة بالإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي.

وقالت رئيسة جمعية “أورو فلسطين”، أوليفيا زيمور، إن “الأمر استفزاز حقيقي من قبل إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. اعترافهم بالقدس عاصمة لإسرائيل وإنكارهم للقانون الدولي دفعنا إلى التظاهر هنا”.

وأضافت زيمور خلال المسيرة: “عندما يتظاهر الفلسطينيون بسلم، يتم قتلهم وإصابتهم. وعهد التميمي قاومت من خلال دفع الجنود الإسرائيليين الذين كانوا على وشك قتل ابن عمها والذين كانوا محتلين منزلها وقريتها بشكل دائم”.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها شعار “فلسطين ستعيش”، إضافة إلى صور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي كُتب عليها “قاتل”.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عهد، فجر يوم الـ 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.