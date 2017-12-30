إيران تقرر حجب “تلغرام” إذا استمرت الاحتجاجات‎

أفادت تقارير إخبارية إيرانية، أن المدعي العام في طهران “جعفر دولت آبادي”، أمر، اليوم السبت، وزير الاتصالات “محمد جواد آذري جهرمي”، بحجب موقع التواصل الاجتماعي “تلغرام”، في حال استمرت الاحتجاجات المناهضة للنظام في البلاد.

وقالت التقارير، إن “دولت آبادي، عقد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، حول حجب موقع التواصل الاجتماعي التلغرام”.

وانقطع بث الإنترنت منذ يوم أمس، الجمعة، في العديد من المدن والمحافظات الإيرانية؛ بسبب تصاعد الاحتجاجات المناهضة للنظام؛ احتجاجًا على الفساد وتردي الواقع الاقتصادي.

ويعد تطبيق “تلغرام”، الأكثر شعبية في إيران، من أهم برامج التواصل بين المواطنين؛ لغرض تنظيم أماكن وتحديد تاريخ الاحتجاجات، التي انطلقت، يوم الخميس الماضي، في مدن، مشهد ويزد ونيشابور وشاهرود.

وقد اعتقلت السلطات الأمنية عشرات المتظاهرين، في كرمنشاه غرب البلاد، وفي مدينة مشهد شمال شرق إيران؛ بذريعة الاعتداء على الممتلكات العامة.

ووفقًا للصور التي انتشرت على وسائل الإعلام الإلكترونية، رفع المحتجون شعارات مناهضة لروحاني والمرشد علي خامنئي، والمؤسسات الدينية التي تحكم البلاد.