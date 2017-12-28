زعيمة المعارضة الإيرانية تدعو إلى توسيع الاحتجاجات ودعم “انتفاضة مشهد” لإسقاط “نظام الملالي”

دعت زعيمة المعارضة الإيرانية، ورئيسة “المجلس الوطني للمقاومة” في المنفى، مريم رجوي، اليوم الخميس، جميع الإيرانيين، وخاصة الشباب، إلى دعم الاحتجاجات وتوسيعها “ضد النظام والحكومة”، والتي انطلقت شرارتها اليوم في مدينة مشهد شمال شرق البلاد بسبب سخط شعبي من البطالة والفقر وغلاء الأسعار.

وبالإضافة إلى مشهد، شهدت مدن بيرجند، نيسابور، كاشمر، في شمال شرق إيران، اليوم الخميس، احتجاجات عارمة ردّد فيها المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة بسبب غلاء الأسعار وتفشي البطالة، وهتف المتظاهرون بـ “الموت للرئيس حسن روحاني” و”الديكتاتور”.

وطالب المتظاهرون النظام الإيراني بوقف دفع الأموال إلى الخارج ودعم الجماعات المسلحة التي تعمل من أجل مصالح “النظام الإيراني. “

ووصف المتظاهرون الحكومة الإيرانية بأنها “خادعة للشعب وتستغل الدين لإذلال المواطنين”.

وقالت رجوي في كلمة وجهتها إلى الإيرانيين، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، “أدعو جميع المواطنين الإيرانيين وخاصة الشباب، إلى دعم الانتفاضة الكبيرة في مدينة مشهد”، مؤكدة أن “الحل الوحيد للخلاص من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية هو إسقاط نظام الملالي”.

وأوضحت رجوي أنه “بينما الغالبية الساحقة للشعب الإيراني تعاني من الفقر والتضخم والبطالة، فإن القسم الأعظم من ثروات وعوائد البلد تُستنزف للأجهزة العسكرية والأمنية وإشعال الحروب والتدخلات الإقليمية من قبل النظام، أو يتم نهبها من قبل قادة النظام وإيداعها في الحسابات المصرفية للذوات”.

ورأت رجوي أن “الانتفاضة اليوم أثبتت البطولة في مساحات واسعة من إيران، إسقاط نظام الملالي وتحقيق الديموقراطية والسلطة الشعبية هو مطلب وطني وعام”.

واعتبر عضو البرلمان الإيراني عن طهران وعضو التيار الإصلاحي، محمود صادقي، أن الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد ضد النظام والدولة التي يقودها الرئيس حسن روحاني بأنها “تؤكد عيوب وأوجه القصور في النظام وإدارة البلاد”.

وقال صادقي، في تغريدة له على حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر”، إن “التجمعات والاحتجاجات الشعبية في مدينة مشهد وبعض المدن هي في الواقع احتجاج على عيوب وأوجه القصور في أنظمة إدارة البلاد والإدارة في أوقات مختلفة”.

وحث النائب الإيراني الدولة إلى الاستماع لأصوات المحتجين وعدم تجاهلها، قائلاً: “بدلًا من محاولة إغلاق آذاننا، نتيجة السياسة الفئوية، علينا أن نسمع أصوات شعبنا ونفكر فيها”.

وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية تتخوّف من اتساع رقعة الاحتجاجات في البلاد خلال الأيام المقبلة، بسبب عزم الحكومة على رفع الأسعار للمواد الاستهلاكية في موازنة العام المقبل التي يعتزم البرلمان تمريرها بعد المناقشة.