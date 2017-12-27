قرقاش: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة‎

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بأن العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره؛ بل عواصمه مجتمعة.

وبين قرقاش، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن النظام العربي في مأزق، مشيرًا إلى أن الحل يكون في التعاضد و التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، مؤكدًا على أن المنظور الطائفي والحزبي ليس بديلًا مقبولًا.

وقال في تغريدة أخرى إنه: “وفي التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة، الحاجة أكثر إلحاحًا لتعزيز المحوّر العربي وعموديه الرياض والقاهرة، التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي”.

وأضاف قرقاش:”هناك عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرّد العربي مطلوب، وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري”.