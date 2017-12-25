تونس.. نقابة الصحفيين تدعو للتظاهر ضد أردوغان تضامنًا مع الصحافيين الأتراك

دعت نقابة الصحافيين التونسيين، الصحافيين كافة ونشطاء المجتمع المدني لحضور الوقفة التضامنية مع الصحافيين الأتراك، التي تنظمها أمام مقرها اليوم الثلاثاء، انطلاقًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وقالت نقابة الصحافيين التونسيين، في بيان، إن “تركيا لا تزال أكبر سجن للصحافيين المحترفين في العالم، حيث لا يزال حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أكثر من 149 صحافيًا وراء القضبان في ظروف لا إنسانية”.

وأضاف البيان، أن النظام التركي استغل حالة الرفض الشعبي والدولي للمحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف تموز/ يوليو 2016؛ لإحكام المزيد من قبضته على حريّة الصحافة والإعلام، وأغلق بشكل تعسفي وسافر العديد من المؤسسات الإعلامية، واقتحمتها قواته الأمنية وفتشتها واعتدت على العاملين فيها، وصعّدت من مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وحجبت بعضها”.

وجددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساندتها للزملاء الأتراك الذين يواجهون “حملة غير مسبوقة لترهيبهم وتركيعهم، وتحمّل أردوغان مسؤولية ذلك”، داعيةً الباجي قايد السبسي إلى إثارة هذا الموضوع في اللقاء الرسمي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد البيان أن هذا التحرك جاء في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابات المنضوية تحته، بما فيها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، حملة للتضامن مع الصحافيين الأتراك المسجونين، والمستمرة منذ يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.