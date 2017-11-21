البرلمان الليبي يوافق على مقترحات المبعوث الأممي لحل الأزمة في البلاد ‎

صوت مجلس النواب الليبي (البرلمان)، ومقره طبرق، بالموافقة على مقترحات غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا لحل الأزمة السياسية في البلاد .

وقال عضو البرلمان عيسي العريبي إنه “تم التصويت بالأغلبية -اليوم الثلاثاء- على مقترحات لجنتي الحوار المنبثقة عن البرلمان ومجلس الدولة والتي قدمها المبعوث الأممي .

من جانبها، أفادت مصادر في البرلمان الليبي، بأن أهم البنود التي تم الموافقة عليها هي أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين بدلًا من سبعة، ويكون رئيس الحكومة منفصلًا باختصاصاته عن المجلس الرئاسي .

وتعد موافقة البرلمان على مقترحات المبعوث الأممي، التي صيغت في تونس في أيلول /سبتمبر الماضي، خطوة في تجاه انتهاء الانقسام السياسي، والذهاب الى استكمال باقي بنود الاتفاق، وتسليم السلطة لمجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين .