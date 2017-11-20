البرلمان الليبي يستدعي وزير الداخلية، لمساءلته عن منع طائرة تقل نوابًا من الهبوط في طبرق‎

قال مقرر مجلس النواب الليبي صالح قلمة، إن المجلس أصدر بيان استدعاء لوزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، ورئيس هيئة الموصلات، والمسؤول عن الطيران المدني، للمثول أمام مجلس النواب من أجل بيان عدم السماح لطائرة الأمم المتحدة التي تقل نوابًا ليبيين بالهبوط.

وكانت البعثة الدولية للدعم في ليبيا قد عبّرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن أسفها لعدم السماح للنواب الذين استقلوا طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في مطار طبرق، ما أدى إلى عدم توافر النصاب لعقد الجلسة البرلمانية التي كان مقررًا عقدها، اليوم الإثنين.

وثمنت البعثة إعلان مجلس النواب نيته تسهيل حضور النواب القادمين من طرابلس، للمشاركة في مداولات المجلس، قائلة إنها ستبقى تعمل لحسن سير مؤسسات الدولة.

وأفاد قلمة، أن المجلس عقد جلسة عادية اليوم، وكان من المقرر أن تناقِش المبادرات المقدمة حول الاتفاق السياسي، مؤكدًا تأجيل مناقشة المبادرات إلى جلسة يوم الغد، بسبب عدم تمكن عدد من أعضاء المجلس من الهبوط في مطار طبرق، لأسباب لم يتم تحديدها إلى الآن.

وتابع مقرر مجلس النواب، أن الجلسة ناقشت التقرير الذي تم عرضه على إحدى القنوات الأجنبية حول تجارة الرقيق في ليبيا، وتم تكليف رؤساء لجان الخارجية، والدفاع، والأمن القومي، والمصلحة الوطنية، واللجنة التشريعية في المجلس، للتواصل مع جهات الاختصاص المحلية والإقليمية والدولية لمتابعة الحادثة.