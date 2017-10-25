صالح يهاجم المبعوث الأممي ويقول إن الرئيس هادي “بضاعته”

هاجم الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، السلطات الشرعية في اليمن، والتحالف العربي الداعم لها، كما اتهم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالانحياز للتحالف.

ونقلت وسائل إعلام محلية يمنية، عن صالح قوله: إن “شخصيات مثل الرئيس هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الشرعية الجنرال علي محسن الأحمر، هم معه (صالح) ويتحركون بمعرفته،” زاعمًا أنهم “بضاعته”.

وانتقد صالح بشدة المبعوث الأممي لليمن قائلًا: “كنت أتمنى يا ولد الشيخ أن تكون مبعوثًا أمميًا لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وليس مبعوثًا سعوديًا.. هذا غير مقبول”، حسب تعبيره.

ورفض صالح المبادرة الأخيرة التي طرحها ولد الشيخ في مشاوراته مؤخرًا، حيث قال: “حاولوا أن تبحثوا عن حلول عن طريق مجلس الأمن، وأن يأتي المبعوث الأممي من مجلس الامن ليس مبعوثًا من المملكة العربية السعودية.. غير مقبول على الإطلاق”.

وتأتي تصريحات صالح في الوقت الذي بدأ ولد الشيخ قبل أيام تحركات سياسية جديدة، بهدف إعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات.

وسبق أن رعت الأمم المتحدة منذ منتصف العام 2015 ثلاث جولات من المفاوضات، بين الأطراف اليمنية، من أجل حل الأزمة، غير أنها لم تفلح في الوصول إلى حل يرضي مختلف أطراف النزاع.