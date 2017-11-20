الجيش العراقي يمنع دخول المواد الإنشائية للمواقع الأثرية في نينوى

منعت قيادة عمليات نينوى التابعة للجيش العراقي، اليوم الاثنين، دخول المواد الإنشائية للمواقع الأثرية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، إنه “تم توجيه الوحدات الأمنية بمنع دخول المواد الإنشائية إلى المناطق الأثرية في محافظة نينوى، وإلقاء القبض على من يحاول إدخال هذه المواد”.

وأشار الجبوري، إلى أنه “تم الاتفاق مع شرطة محافظة نينوى لإعادة تفعيل دور شرطة الآثار لحماية ومتابعة شؤون المناطق الأثرية في المحافظة”.

وأضاف الجبوري: “نحاول الحد من التجاوزات التي تحصل على المواقع الأثرية”.

يذكر أن الكثير من المواقع الأثرية في محافظة نينوى تعرضت للتخريب والنهب والسرقة، بعد سيطرة تنظيم داعش، على المحافظة منتصف 2014.

وفي الـ 31 من أغسطس/ آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر 9 أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على المدينة منذ الـ 10 من يونيو/ حزيران 2014.