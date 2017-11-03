وثيقة مسربة تكشف صدور حكم بإعدام قائد عمليات نينوى السابق رمياً بالرصاص (صور)

كشفت وثيقة مسربة، اليوم الجمعة، عن صدور حكم من محكمة عسكرية عراقية خاصة؛ بإعدام قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي رمياً بالرصاص.

والوثيقة المسربة نشرتها وسائل إعلام عراقية من بينها قناة “العهد” التابعة لمليشيات عصائب أهل الحق الشيعية، وتتضمن قرارات من المحكمة العسكرية الخاصة المشكلة للتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل في حزيران/يونيو من العام 2014 بيد تنظيم داعش.

وبحسب قرار المحكمة فقد حكم على الغراوي غيابيا بالإعدام رمياً بالرصاص بعد إدانته بتهم “الهروب من أرض المعركة مع قواته العسكرية المقدرة بـ 3 فرق من الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب، وعدم التصدي لتنظيم داعش الإرهابي”.

إلى ذلك أعطت المحكمة الحق لوزارة الدفاع بإقامة دعوى أمام المحاكم المدنية ضد قوات البيشمركة الكردية للمطالبة بالتعويض عن قيمة الأسلحة والمواد العسكرية التي تم الاستيلاء عليها والتي تعود إلى قيادة عمليات نينوى ومنح الحق للمتضريين من الجريمة المطالبة بتعويضات عما أصابهم من أضرار إبان فترة سقوط الموصل.

ونقلت قناة “العهد” عن مصادر عراقية قولها، إن أحكام السجن المشدد ستصدر تباعاً ضد العسكريين والمدنيين الذين فرطوا بالموصل ولم يقاتلوا دفاعاً عن مدينتهم.

يشار إلى أن تنظيم داعش سيطر على مدينة الموصل في 10 حزيران/ يونيو العام 2014 إبان عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وتمكنت الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي من استعادتها في العاشر من تموز/ يوليو من العام الحالي.