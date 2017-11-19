النظام السوري يعلن السيطرة مجددًا على مدينة الـبوكمال بعد طرد داعش

أعلن جيش النظام السوري أنه سيطر، مع حلفائه، مجددًا، يوم الأحد، على كامل مدينة البوكمال الواقعة في شرق سوريا، على الحدود مع العراق، بعد طرد تنظيم داعش منها، بحسب ما أكد مصدر عسكري لوكالة “فرانس برس”.

وقال المصدر: ” سيطر الجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة على كامل مدينة البوكمال، حيث تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي خلّفها تنظيم داعش في المدينة، التي نجح عناصر التنظيم في الاستيلاء عليها قبل أسبوع بعد أيام من طردهم منها”.