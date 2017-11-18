قوات النظام السوري وحلفاؤها يسيطرون على معظم مدينة البوكمال ‎

المصدر: أ.ف.ب

سيطرت قوات النظام السوري وحلفاؤها السبت على معظم مدينة البوكمال، آخر مدينة تحت سيطرة تنظيم داعش المتشدد في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتبادل الطرفان السيطرة على المدينة الواقعة في محافظة دير الزور (شرق) لمرات عدة قبل أن يتمكن التنظيم من استعادة السيطرة عليها قبل أسبوع.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: “سيطرت قوات النظام السوري مع حلفائها حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية على أكثر من 80 % من مدينة البوكمال إثر هجوم واسع بدأته ليل الجمعة”.

ودخلت قوات النظام إلى المدينة الخميس وتمكنت من “دفع التنظيم بالتراجع إلى القسمين الشمالي الشرقي والشمالي من المدينة، حيث تتركز المعارك حاليًا”.

وترافقت المعارك مع غارات سورية وأخرى روسية كثيفة بحسب عبد الرحمن الذي قال إن قوات النظام تتقدم “بحذر” في محاولة لتثبيت وجودها في المدينة وصد أي هجوم معاكس محتمل للمتشددين.

وكان الجيش السوري أعلن في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر استعادة البوكمال لكن المتشددين نجحوا بعدها ببضعة أيام في انتزاع السيطرة عليها مجددًا.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي السبت مشاهد مباشرة من البوكمال، تظهر أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من أحياء في المدينة فيما يُسمع دوي القصف.

وذكر أن الجيش يعمل حاليًا على “اقتحام المناطق المتبقية للتنظيم المتشدد في الجهة الشرقية من البوكمال”، موضحًا أن “أكثر ما يعيق تقدم وحدات الجيش العربي السوري هو التفخيخ الكبير من قبل داعش ومحاولته استخدام الأهالي كدروع بشرية”.

وتشكّل البوكمال آخر معقل بارز للتنظيم في سوريا، حيث لا يزال يسيطر على 25 % من مساحة محافظة دير الزور الغنية بالنفط والحدودية مع العراق.

ومُني التنظيم في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية بارزة في سوريا وفي العراق المجاور.