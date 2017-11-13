قتلى وجرحى من الجيش السوري بتفجيرات انتحارية استهدفت مطار دير الزور

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، من القوات السورية، جراء تفجير مجموعة من الانتحاريين أنفسهم داخل مطار دير الزور العسكري، شرق سوريا، فجر اليوم، الإثنين.

وقالت مصادر من المعارضة السورية، في تصريحات صحفية، إن “مجموعة من الانتحاريين، يرجح أنهم من عناصر تنظيم داعش المتشدد، تسللوا فجر اليوم، إلى مطار دير الزور العسكري، وفجروا أنفسهم داخل المطار، وأوقعوا قتلى وجرحى بين عناصر القوات الحكومية، لم يعرف عددهم، لكن سيارات الإسعاف التي انطلقت من المدينة باتجاه المطار، تشير إلى عدد كبير من القتلى والجرحى”.

واستغربت المصادر، “وصول مسلحي داعش إلى المطار، المحاط بطوق أمني، لاسيما أن أقرب نقطه لمسلحي داعش عن المطار، تبعد أكثر من 40 كم، جنوب شرق المطار”.

يشار إلى أن القوات الحكومية، كسرت منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي الطوق، حول مطار دير الزور العسكري، بعد حصار تنظيم داعش، الذي خسر مدينة دير الزور، بعد أن كان يسيطر على أكثر من 70% منها.