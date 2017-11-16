قوات النظام السوري تقتل 7 من جنودها وتصيب 12 آخرين بقصف بالخطأ في ريف دمشق‎

أفادت المعارضة السورية بمقتل سبعة من قوات النظام السوري وإصابة 12 آخرين بجراح بقصف شنّته طائرة حربية تابعة لقوات النظام عن طريق الخطأ على تجمّع لقوات النظام قرب العاصمة دمشق .

وقال قائد عسكري من المعارضة السورية إن طائرة حربية استهدفت -عن طريق الخطأ- موقعًا للنظام بالقرب من مبنى إدارة المركبات، في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كانت حركة أحرار الشام سيطرت عليه أمس الأربعاء.

وأضاف القائد العسكري: “قصفت الطائرات الحكومية بغاز الكلور المواقع التي خسرتها يوم أمس في محيط إدارة المركبات، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين من الثوار، وأربعة إعلاميين كانوا يغطون المواجهات مع قوات النظام”.

وكان قائد عسكري قال أمس الأربعاء إن العشرات من عناصر القوات الحكومية قُتلوا وجُرحوا في نفس اليوم بقصف جوي لطائرة حربية تابعة للقوات الحكومية قرب إدارة المركبات .

وأعلنت حركة “أحرار الشام” انطلاق معركة (بأنهم ظُلموا) في الغوطة الشرقية أمس الأول الثلاثاء، وقالت، في بيان صحفي أمس الأربعاء، إنها حققت مرحلتها الأولى بنجاح بعد هجوم على إدارة المركبات قرب حرستا في ريف دمشق.

وقال مصدر في الدفاع المدني في الغوطة الشرقية: “قُتل ثلاثة أشخاص، وأُصيب تسعة آخرون في قصف بصواريخ عنقودية على بلدتي سقبا وحمورية، كما طالت الصواريخ مدينة دوما أيضاً واستهدفت مستودعًا للمساعدات التي وصلت إلى المدينة منذ يومين “.

وأكد مصدر في قيادة شرطة دمشق مقتل شخص وإصابة 19 آخرين بجراح، ووقوع أضرار مادية جراء سقوط قذائف على منطقة السبع بحرات وحيي والعباسيين وباب توما شرق دمشق.