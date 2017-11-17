الفصائل الفلسطينية تبحث مجددًا في القاهرة آليات تنفيذ المصالحة

قال مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة ،إن الفصائل الفلسطينية، ستجتمع الثلاثاء المقبل، في القاهرة؛ لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية على الأرض.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن “الاجتماع سيعقد في الحادي والعشرين، كما كان مخططاً له، وسيبحث ما تضمنه اتفاق القاهرة، الذي وقع عام 2011، ويشمل: الأمن والحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة المجتمعية والحريات”.

وبين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن الاجتماع سيستمر حتى الخميس المقبل، وأضاف: “أعتقد أن الاجتماع سيكون محطة مهمة لإزالة جميع العقبات، والجميع متمسك بأهمية إنهاء الانقسام”.

وكانت القاهرة، التي أسهمت في توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، أعلنت في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها ستدعو الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتضمن اتفاق المصالحة الذي وقعته فتح وحماس في 2011، البنود نفسها التي ستبحثها الفصائل الفلسطينية في الاجتماع المقبل، ومن أهمها، موضوع حكومة الوحدة الوطنية.

وتختلف حكومة الوحدة الوطنية عن حكومة التوافق الوطني التي ترأسها رامي الحمدالله، إذ ستشمل حكومة الوحدة الوطنية جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس.

وكانت حكومة التوافق الوطني، التي يرأسها الحمدالله، زارت قطاع غزة، بعد توقيع الاتفاق بين فتح وحماس، وأعلنت أنها بدأت في تنفيذ بسط سيطرتها الإدارية على القطاع، ومن ضمنها السيطرة على المعابر.