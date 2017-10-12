فلسطينيون بغزة يحتفلون بالتوصل لاتفاق المصالحة بالقاهرة (صور)

احتفل فلسطينيون في قطاع غزة اليوم الخميس، بالتوصل لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

ورفع المشاركون في الاحتفال الذي أقيم في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول، في مدينة غزة أعلامًا مصرية وفلسطينية، ولافتات كُتب على بعضها، “المصالحة مطلب شعبي، شعب واحد وطن واحد”.

وقال مثنى النجار، أحد أعضاء حراك “أكتوبر” الشبابي:” نؤكد دعم المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وما زلنا ندعو كل الفصائل والقادة أن يجتمعوا على قلب رجل واحد لتطبيق واقع جديد على الأرض ومحو آثار الانقسام”.

وأضاف:” لا نريد أن نتكلم عن 11 عاما من الانقسام، نريد أن ننسى هذه الأعوام المريرة، نريد واقعًا أجمل، وأن نرى وجها جديدا لهذه الأرض، ونرى حكومة واحدة ترفع الحصار وتفتح المعابر”.

من جانبه قال عادل عبد الرحمن، المتحدث باسم “الجالية المصرية في قطاع غزة”:” الاتفاق انتصار جديد يضاف لمصر في جمع الفرقاء الفلسطينيين بعد 11 عام من الانقسام”.

وأوضح:” تنجح مصر اليوم في إتمام المصالحة وهذا رسالة واضحة أن الشعب المصري هو راعٍ رئيسي وأساسي قادر على لملمة الصفوف العربية “.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، أعلن صباح اليوم أن حركته توصلت مع حركة “فتح”، قد توصلتا لاتفاق في ختام جلسة الحوار المنعقدة في العاصمة المصرية، القاهرة.

ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية، اليوم، للكشف عن تفاصيل الاتفاق.