مقتل صحفية تابعة للحشد الشعبي خلال تغطية معارك غربي العراق

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، إن “صحفية قُتلت، اليوم، خلال تغطيتها المعارك الدائرة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم داعش المتشدد غربي البلاد.”

وأوضح النقيب في الجيش العراقي، نزار عبد الحميد، أن “المراسلة الحربية رنا العجيلي، قُتلت اليوم، أثناء مرافقتها لقوات الحشد الشعبي في المعارك الجارية بقضاء القائم في محافظة الأنبار”.

وأضاف أن “مصورًا كان برفقتها ويدعى منتظر عادل، أصيب بجروح”.

وبيّن أن الصحفية كانت تعمل لصالح خلية الإعلام الحربي التابعة للحشد الشعبي.

ولا يزال العراق من بين أكثر دول العالم خطورة على حياة الصحفيين، حيث سجل المرصد العراقي للحريات الصحفية في النصف الأول من 2017، مقتل 7 صحفيين، وإصابة 11 آخرين، قضى معظمهم أثناء التغطيات الصحفية في المعارك ضد “داعش”.

وبدأت القوات العراقية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حملة عسكرية لاستعادة آخر معاقل “داعش” في البلاد، وهو عبارة عن شريط على الحدود السورية يضم قضاءي القائم وراوة، والمنطقة الصحراوية المحيطة.

وانتزعت القوات العراقية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مركز قضاء القائم، وتقاتل لتحرير ما تبقى من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم منذ 2014.