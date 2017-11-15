مقتل 48 مسلحًا من “داعش” وتحرير 13 قرية في الأنبار العراقية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 48 عنصرًا من تنظيم “داعش” وتحرير 13 قرية، خلال عمليات عسكرية جرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية بمحافظة الأنبار، غربي العراق.

وقالت خلية الإعلام الحربي، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان، إن “عمليات تحرير منطقة الجزيرة وأعالي الفرات التابعتين للجيش، غربي الأنبار خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن قتل 45 إرهابيًا، وتدمير 6 سيارات مفخخة، ومقتل 3 انتحاريين، وتدمير 10 عجلات تحمل أسلحة، و8 دراجات نارية”.

وأضافت أن “العمليات أسفرت عن تحرير قرى جرن الجزيرة والتاجة والجديش والدير والخور والعجامية والبودية والصمة والبيضة، إضافة إلى قرى الجعبرية والحسانية وجبيل والسمسية، الكائنة شمال نهر الفرات”.

وشدد البيان على أن العمليات العسكرية لا تزال متواصلة حتى تحرير قضاء رواة على الحدود مع سوريا.

من جهته، قال قائد صحوة المنطقة الغربية بالأنبار، عاشور المحلاوي، إن “تنظيم داعش الإرهابي يعاني انهيارًا واضحًا في قضاء راوة والمناطق المحيطة منه، وهناك فرار وانسحاب للمقاتلين الأجانب”.

وتابع المحلاوي، وهو قائد قوات عشائرية تقاتل ضد داعش، أن “استعادة قضاء القائم على الحدود مع سوريا، الأسبوع الماضي، شكل ضربة قوية لإمكانيات ومعنويات التنظيم”.

وضمن حملة، انطلقت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استعادت القوات العراقية قضاء القائم، وتقاتل حاليًا لتحرير قضاء راوة، وهو آخر معقل لـ”داعش” في العراق.

وسيطر “داعش”، في يونيو/حزيران 2014، على قرابة ثلث مساحة العراق، إلا أن القوات العراقية استعادت معظم هذه المناطق، خلال حملات عسكرية على مدى 3 سنوات، بدعم من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.