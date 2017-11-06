الكونغرس يبحث فرض عقوبات بحق 3 فصائل من الحشد الشعبي العراقي

يبحث الكونغرس الأمريكي، طرح مشروع قانون ؛لفرض عقوبات متعلقة بالإرهاب، بحق مليشيات شيعية مسلحة في العراق موالية لإيران.

والميليشيات هي “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي، و”حركة النجباء” بزعامة أكرم الكعبي، و”كتائب حزب الله” بزعامة أبو مهدي المهندي، وهي فصائل منضوية تحت لواء الحشد الشعبي.

وأفادت وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري ،الاثنين، بأن “الكونغرس يعتزم فرض عقوبات على ثلاثة جماعات شيعية عراقية، وفقًا لقانون “كاتسا”، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي ترامب ،الشهر الماضي، وينص على فرض العقوبات على إيران وروسيا وكوريا الشمالية والحرس الثوري الإيراني”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وضعت في أيلول/سبتمبر 2008، زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي ضمن القائمة السوداء، استنادًا إلى القرار الرئاسي الأميركي رقم 13438، مع تجميد الأموال والأرصدة لثلاث شخصيات عراقية ورابعتهن إيرانية، وتجميد قناتين سوريتين فضائيتين/ إضافة إلى حسابات سيدة سورية.

ووصف في حينها ستيوارت ليفي ،نائب وزير الخزانة الأمريكيّة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أكرم الكعبي الأمين بأنه “شخص استهدف قوات التحالف والقوات الأمريكية، وتورط في أعمال عنف ضد السياسيين في العراق“.