السلطات العراقية تعتقل 41 إيرانيًا تسلّلوا عبر الحدود

قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، يوم الجمعة: “إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 41 إيرانيًا تسلّلوا عبر الحدود”.

جاء ذلك في بيان مقتضب، أصدره الأعرجي، ولم يذكر فيه أية تفاصيل أخرى.

وفي بيان متصل، حذّرت وزارة الداخلية “كل المقيمين على الأراضي العراقية من القيام بأنشطة سياسية تسيء إلى علاقات العراق الخارجية”.

وشدّدت الوزارة أنها “ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تصل إلى حدّ الإبعاد خارج العراق“.

والأربعاء الماضي، أعلن جهاز الشرطة في إيران، أن نحو مليونين و200 ألف زائر، اجتازوا الحدود الإيرانية باتجاه العراق للمشاركة بفعاليات ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وتجدر الإشارة إلى أن مئات آلاف الإيرانيين والأفغان يزورون مدينة كربلاء العراقية كل عام، بهدف المشاركة بهذه الفعاليات.

وتتزامن “الأربعينية” مع العشرين من صفر كل عام والتي توافق هذا العام 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

و تعتبر من أهم المناسبات لدى الشيعة، حيث تخرج مواكب رمزية للعزاء في مثل هذا اليوم، ويتوافد مئات الآلاف من الشيعة، من كافة أنحاء العالم، إلى كربلاء، لزيارة مرقد الحسين، ويأتي الكثير منهم مشيًا على الأقدام.

وتفرض قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة على امتداد الطرق المؤدية من المحافظات الجنوبية إلى كربلاء، ومن العاصمة بغداد باتجاه كربلاء، منعًا لهجمات متوقعة قد يشنها تنظيم “داعش” المتشدد.