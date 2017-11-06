غضب عراقي بسبب إساءة زوار إيرانيين للسعودية في كربلاء

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة غضب بسبب إساءة زوار إيرانيين إلى المملكة العربية السعودية، وسط دعوات للجهات المعنية بإيقاف تلك الإساءات بحق دول الجوار.

وخلال زيارة الأربعينية قام عدد من الزوار الإيرانيين بكتابة عبارات مسيئة للسعودية وللولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الطريق الواصل بين النجف وكربلاء، والمخصص لسير مواكب الزائرين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية.

واستخدم الإيرانيون ملصقات وقوالب جاهزة للكتابة وصناديق، وبدت أنها حملة منظمة ومدعومة، فيما رفض ناشطون عراقيون تلك الإساءات واعتبروها غير لائقة بحق الدول الشقيقة وطالبوا وزارة الداخلية بمنع تلك الممارسات التي تعكر صفو العلاقات مع الدول العربية وتجعل العراق تابعًا للسياسة الإيرانية.

وقال رجل الدين والإعلامي غيث التميمي، إن احترام العراق شرط للحصول على تأشيرة الدخول، وما يحصل هو انتهاك حقير لكرامة العراقيين وسيادة العراق ستدفع إيران وعملاؤها ثمنه باهظا.

وتساءل التميمي على صفحته في “فيسبوك”: “لماذا يجبروننا على دفع فواتير حروب خامنئي المقدسة؟”.

أما حساب “من الأنبار الخبر” فقال: “هل يستطيع عراقي داخل إيران أن يكتب الموت لأمريكا مثلا في الشارع؟ وأين الحكومة العراقية من تلك التصرفات”.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 22 شخصاً في محافظة كربلاء أثناء محاولاتهم زعزعة الاستقرار الأمني وإثارة الفتنة الطائفية، بحسب بيان للوزارة.