موسكو تعارض رفع الحظر عن تصدير السلاح إلى ليبيا

أعلنت موسكو معارضتها إزالة الحظر على تصدير السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وفق ما أعلنه ليف دنغوف رئيس فريق الاتصال الروسى إلى ليبيا.

ونقلت “وكالة نوفا”الإيطالية عن دينغوف قوله: “من السابق لأوانه إزالة الحظر المفروض على الأسلحة ضد ليبيا حتى تكون هناك سلطة مركزية، مشيراً إلى عدم وجود إجماع -حتى الآن- حول من يجب أن يقود القوات الليبية ويسيطر عليها”.

وتوقع دينغوف أن يؤدي قرار إزالة الحظر، إلى نشوب صراع حقيقي في البلاد، وما يترتب على ذلك من تصعيد للنزاع.

وفرضت الأمم المتحدة في شباط / فبراير 2011، حظرًا على تصدير السلاح الى ليبيا. ويطالب كل من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، برفع الحظر بذريعة مكافحة الإرهاب.

وبعد سقوط نظام معمر القذافي، وقعت ليبيا في أزمة سياسية، وهناك سلطتان تعملان حالياً في البلاد: الأولى في الشرق تحت سيطرة البرلمان الذي انتخبه الشعب، بينما توجد في عاصمة طرابلس حكومة وفاق وطني بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.